شاهد: رحلة غوص في إيطاليا تحت الماء بين بقايا مدينة أثرية غريقة

تندفع الأسماك عبر أرضيات الفسيفساء والقصور المدمرة حيث كان الرومان يقضون عطلاتهم في شرب الخمر والغزل وتخطيط حياتهم في باياي التي أصبحت الآن حديقة أثرية تحت الماء بالقرب من نابولي.
انجذب نبلاء روما لأول مرة في القرن الثاني قبل الميلاد إلى الينابيع الساخنة في البلدة الساحلية التي تقع داخل بركان هائل الحجم هو كامبي فليغري.
لكن بحلول القرن الرابع، بدأت الأروقة والأعمدة الرخامية والأضرحة وأحواض أسماك الزينة في الغرق بسبب الارتفاع والهبوط التدريجيان للأرض بسبب النشاط الحراري المائي والزلزالي.
No Comment المزيد من
شاهد: صور جوية لمدى الدمار الذي ألحقته حرائق الغابات في كاليفورنيا
شاهد : إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الحشود في مطار كابول
شاهد: أداء صلاة الجمعة في كابول لأول مرة منذ سيطرة طالبان
شاهد: نادل آلي في مقهى ياباني...طريقة مبتكرة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
شاهد: مدنيون يتجمعون خارج السفارة الفرنسية مع تضاؤل الأمل بالخروج من كابول
شاهد: دعاة حماية البيئة يحتجون على سياسات المناخ للحكومة الألمانية
شاهد: إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وبيروت وكابول
شاهد: حريق هائل في شمال غرب أثينا يلتهم غابة لليوم الرابع على التوالي
شاهد: إجلاء المئات من المنكوبين بعد فيضانات في أقصى شرق روسيا
شاهد: حرائق الغابات في فرنسا تواصل امتدادها إلى مناطق أخرى
شاهد: عائلات أفغانية تتظاهر في لندن احتجاجا على محنة أقاربها في أفغانستان
شاهد: شابة بلجيكية-بريطانية تحلم في أن تصبح أصغر امرأة تطير حول العالم بمفردها
شاهد: مظاهرات خارج مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان
شاهد: أفغان على أعتاب السفارة الفرنسية في كابول أملا في الرحيل عن أفغانستان
شاهد: طوابير من المصطفين في المحلات التجارية في نيوزيلندا قبل إغلاق جديد