شاهد: رحلة غوص في إيطاليا تحت الماء بين بقايا مدينة أثرية غريقة

تندفع الأسماك عبر أرضيات الفسيفساء والقصور المدمرة حيث كان الرومان يقضون عطلاتهم في شرب الخمر والغزل وتخطيط حياتهم في باياي التي أصبحت الآن حديقة أثرية تحت الماء بالقرب من نابولي.

انجذب نبلاء روما لأول مرة في القرن الثاني قبل الميلاد إلى الينابيع الساخنة في البلدة الساحلية التي تقع داخل بركان هائل الحجم هو كامبي فليغري.

لكن بحلول القرن الرابع، بدأت الأروقة والأعمدة الرخامية والأضرحة وأحواض أسماك الزينة في الغرق بسبب الارتفاع والهبوط التدريجيان للأرض بسبب النشاط الحراري المائي والزلزالي.