واجهت جمهورية سخا المعروفة أيضاً باسم ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، موجة من حرائق الغابات المدمرة بشكل خاص هذا العام بعد شهور من الطقس الحار والجاف الذي شهد درجات حرارة قياسية.
أفاد المسؤولون بأن 117 حريق غابات نشط على الأقل مشتعلاً على مساحة لا تقل عن 1.4 مليون هكتار في المنطقة. في جميع أنحاء البلاد، يشارك ما لا يقل عن 9900 شخص في إطفاء الحرائق.
وسجلت روسيا خلال السنوات الأخيرة درجات حرارة عالية، ويعتبرها العديد من العلماء أنها ناجمة عن التغيرات المناخية.
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