شاهد: هاربون أفغان من بطش طالبان يصلون شامان الباكستانية

نزحت العديد من العائلات الأفغانية بعد استيلاء طالبان على مقاليد الحكم في البلاد باتجاه باكستان.
وتجتمع القيادة العليا للحركة في العاضمة الأفغانية كابول لرسم خطة الحكومة المقبلة في وقت تستمر فيه عمليات الإخلاء الصعبة من البلاد.
في مقطع الفيديو يظهر عدد من الأفغان وقد وصلوا إلى حدود شامان على الحدود الباكستانية الأفغانية.
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