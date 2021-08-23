حضر كولومبيون مهرجان الزهور "سيليتيروس" في ملعب أتاناسيو جيراردوت في ميديلين. ويضم المهرجان الذي يقام كل شهر أغسطس مسيرة لأعداد غفيرة من الناس يحملون الزهور على ظهورهم.

وقالت امرأة كولومبية جاءت لمشاهدة المهرجان بعد عامين دون استعراض بسبب جائحة فيروس كورونا: "أنا سعيدة جدًا لوجودي هنا مرة أخرى".