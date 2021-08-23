شاهد: مسيرة نسوية في إسطنبول دعما لحقوق المرأة الأفغانية

تجمعت العديد من النساء في تركيا أمام القنصلية الأفغانية في اسطنبول، دعما للمرأة الأفغانية، ورددت النساء شعارات من قبيل "لن تسيري وحدكِ أبدا"، بعد أن سيطرت طالبان على أفغانستان.
تجمعت العديد من النساء في تركيا أمام القنصلية الأفغانية في اسطنبول، دعما للمرأة الأفغانية، ورددت النساء شعارات من قبيل "لن تسيري وحدكِ أبدا"، بعد أن سيطرت طالبان على أفغانستان.
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