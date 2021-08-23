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شاهد : عاصفة هنري تتوجه إلى سواحل شمال شرق الولايات المتحدة

توجهت العاصفة الاستوائية هنري إلى سواحل شمال شرق الولايات المتحدة صباح الأحد، مصحوبة برياح عاتية وأمطارغزيرة من المتوقع أن تترك مساحات واسعة من الدمار من نيوجيرسي ونيويورك إلى ماساتشوستس.

تم تخفيض تصنيف العاصفة من إعصار إلى عاصفة استوائية.

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