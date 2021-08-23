شاهد: تظاهرة تنادي بحقوق المثليين في شوارع كوبنهاغن

تظهر لقطات الفيديو تظاهرة في شوارع كوبنهاغن، نادى فيها الآلاف بحقوق المثليين وما يطلق عليه "مجتمع الميم" في جميع أنحاء العالم.
وصرح لارس فايس، عمدة كوبنهاغن بمناسبة مرور 25 عاما لأول مظاهرة فخر في الدنمارك:
"تفخر كوبنهاجن باستضافة هذا الحدث الرائع كوبنهاغن 2021. لقد استمتعت برؤية كوبنهاغن بكل ألوان قوس قزح."
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