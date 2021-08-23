شاهد: مظاهرة وسط باريس تطالب باستقبال لاجئين أفغان بعد سيطرة طالبان على بلادهم

في ميدان الجمهورية، وسط باريس، تظاهر مئات الأفغانيين الأحد لمطالبة السلطات الفرنسية باستقبال لاجئين أفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على بلادهم مؤخراً.
وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، قال رئيس جمعية أطفال أفغانستان، وأحد منظمي الفعّالية: "ثمّة كارثة إنسانية تقترب، يجب علينا أن التصدي لها، يجب فتح ممرات إنسانية (في أفغانستان) حتى يتمكن الراغبون من المغادرة".
منظمو المظاهرة طالبوا بلقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال لصحيفة "جورنال دو ديمانش" إنه وعددا من زملائه الأوروبيين طلبوا من الأمريكيين تحمّل مسؤولياتهم من خلال التأكد من السماح وتسهيل إجلاء جميع المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الدول الغربية في أفغانستان و جميع الأفغان الذين تتعرض حياتهم للتهديد.
وكانت فرنسا أجلت 600 أفغاني من بلادهم بـ5 طائرات أقلعت من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأسبوع الماضي.
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