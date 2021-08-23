شاهد: مهرجان "ستر يت آرت" يحوّل جدران يكاترينبورغ الروسية إلى لوحاتٍ فنية

تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، مهرجان "ستر يت آرت" الذي يسعى إلى توطين فنّ الشارع في مختلف أرجاء المدينة وتعزيز مكانة هذا الفنّ ضمن إطار الثقافة المحلية الجمعية، لما ينطوي عليه من بنى جمالية وحضارية وإنسانية.

مهرجان "ستريت آرت" الذي انطلق منتصف شهر تموز/يوليو الماضي بنسخته الثانية عشر، سيستمر لنهاية شهر آب/أغسطس الجاري، بمشارك فيه عشرين فناناً من الأرجنتين وإيطاليا وفنلندا وألمانيا وروسيا، يهدف إلى جعل المدينة معرضاً مفتوحاً للوحات الجدارية.