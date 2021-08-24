فيديو | مطار كابول يعجّ بالأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان

تستمر حشود غفيرة في التجمع داخل وخارج مطار كابول بحثا عن مغادرة البلاد، وخوفا من العيش في ظل حكم طالبان التي أعلنت الثلاثاء أنها "لا توافق على مغادرة أصحاب الجنسية الأفغانية".

وأصبحت جهود إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان التي سيطرت عليها طالبان ملحة بشكل متزايد. وأعلنت الحركة الثلاثاء أنها لن تقبل بأي تمديد لعمليات الإجلاء.