فيديو | مفرقعات نارية خلابة في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

افتتح إمبراطور اليابان ناروهيتو رسمياً الثلاثاء دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو خلال حفل في الاستاد الوطني في العاصمة، بعد 16 يوماً من اختتام الأولمبياد الصيفي الذي تأجل عاماً أيضاً.

وقال ناروهيتو الذي كان يرتدي كمامة بيضاء اللون في الإستاد الخالي من الجماهير في إطار الإجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 "أُعلن افتتاح دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020".

ولم يحضر حفل الافتتاح الذي حمل شعار "لدينا أجنحة" سوى عدد قليل من المسؤولين ووسائل الإعلام ثم مواكب الوفود، في إعلان انطلاقة 13 يوماً من المنافسات التي سيحضرها عبر التلفزيونات ما يصل إلى أربعة مليارات مشاهد، بحسب ما أشارت اللجنة البارالمبية الدولية.

وسينافس 4400 رياضي بارالمبي على 539 ميدالية ذهبية، من بينهم بعض النجوم على غرار لاعب الوثب الطويل الألماني ماركوس ريهم.