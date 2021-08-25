فيديو | عرض عسكري في كييف بمشاركة غربية في الذكرى الـ30 لاستقلال أوكرانيا

شارك نحو خمسة آلاف عسكري أوكراني وجنود من بعض دول حلف شمال الأطلسي في عرض في كييف الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تشهد حربا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

إلى جانب الجنود الأوكرانيين ، شارك عشرات من الجنود خصوصا أميركيين وبريطانيين وكنديين في العرض أمام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وحضر العرض مسؤولون أجانب مثل الرئيس البولندي أندريه دودا ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم.

وتم استعراض دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ في الجادة الرئيسية في العاصمة الأوكرانية.

كما حلقت حوالى 100 طائرة ومروحية فوق وسط المدينة بينها أكبر الطائرات في العالم "ميريا إن-225"، والمقاتلات البولندية إف-16 والمقاتلات البريطانية "يوروفايتر تايفون".

وإذا كانت أوكرانيا حليفاً للغربيين في مواجهة روسيا، فإنها تأخذ عليهم رفضهم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، والحفاظ على اتفاقيات الغاز مع موسكو على حساب الأوكرانيين أو رفض تسليمها أسلحة هجومية.