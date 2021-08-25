شاهد | نيكول كيدمان تصور عملها الجديد في سوق هونغ كونغ الليلي

شوهدت نجمة هوليوود نيكول كيدمان في شارع فا يوين الشهير في مدينة هونغ كونغ، والمعروف بسوقه الليلي، أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني جديد.

وقد طالت كيدمان انتقادات لاذعة بسبب قرار المدينة منحها إعفاء من الحجر الصحي للمشاركة في تصوير عمل لحساب شركة أمازون عن حياة المغتربين الأثرياء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وقالت الحكومة في بيان إنها منحت الإعفاء "لغرض القيام بعمل مهني معين".

ويتزامن إعفاء كيدمان مع تشديد حكومة هونغ كونغ لإجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين الوافدين من خارجها، وإضافتها 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى فئة المناطق عالية الخطورة.