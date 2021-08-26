شاهد: تنظيف "حائط المبكى" في القدس قبل رأس السنة اليهودية الجديدة

تمت الأربعاء إزالة الكتابات الموجودة بين حجارة حائط البراق "المبكى" الغربي في القدس، أقدس موقع بالنسبة لليهود يصلون فيه، قبل حلول العام اليهودي الجديد.

يقدس اليهود حائط المبكى وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ويضع الكثير من الناس الأدعية وأمنياتهم الشخصية بين الحجارة القديمة للحائط.