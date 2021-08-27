شاهد: إطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق الحشود في مطار كابل

بقيت حشود كبيرة من الناس متجمعة حول مطار العاصمة الأفغانية كابل، رغم إطلاق الغازات المسيلة للدموع نحوهم في محاولة لتفريقهم، وذلك قبيل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من البلاد في 31 من الشهر الحالي. وكانت دول عدة حثت الناس على تجنب المطار، ولكن قلة فقط هي التي استجابت. وقد أوفت حركة طالبان حتى الآن بتعهدها بعدم مهاجمة القوات الغربية أثناء عمليات الإجلاء. ولكن في ظل ذلك حذرت عواصم غربية من تهديد تنظيم داعش الذي يبدو أنه عزز صفوفه، إثر إطلاق طالبان سراح السجناء، خلال الهجمات الخاطفة لعناصر الحركة في أنحاء البلاد.