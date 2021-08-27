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شاهد: الدخان واللهب يغطيان طريقا سريعة في كاليفورنيا

عم الدخان الكثيف وألسند اللهب جوانب الطرق في ولاية كاليفورنيا التي تواجه منذ أسابيع حرائق مدمرة. ويواجه حوالي 14000 رجل إطفاء الظروف الجوية المتغيرة لإخماد أكثر من عشرة حرائق غابات كبيرة اجتاحت جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك حريق متزايد كان يتجه ببطء نحو منطقة منتجع بحيرة تاهو.

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ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وقوة الرياح خلال الأيام المقبلة مع انخفاض نسبة الرطوبة، مما سيزيد من التحديات التي تواجه أطقم العمل في التضاريس الوعرة.

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