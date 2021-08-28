شاهد: إطلاق سراح 92 تلميذا بعد ثلاثة أشهر على اختطافهم بنيجيريا والأهالي باعوا منازلهم لدفع الفدية

التقى نحو مئة تلميذ كانوا قد خطفوا قبل ثلاثة أشهر، الجمعة ذويهم بينما أفرج خاطفون في اليوم نفسه عن 32 طالبا من مدرسة أخرى مقابل فدية.

وتم الافراج الخميس عن 92 طالبا من مدرسة اسلامية في غرب نيجيريا بعد ثلاثة أشهر على خطفهم. والتقى هؤلاء التلاميذ وبعضهم بالكاد يبلغ عشر سنوات مع حاكم الولاية قبل أن يعودوا إلى عائلاتهم الجمعة.

وفي 30 أيار/مايو اجتاح نحو مئتي مسلح مدجج بالسلاح بلدة تيجينا في ولاية النيجر وخطفوا عشرات الطلاب من مدرسة صالح تانكو الإسلامية الخاصة.

وقال مدير المدرسة أبو بكر الحسن إنه تم الإفراج عن 92 طفلا بالإضافة إلى طالبين مسيحيين خُطفا من قرية مجاورة. وأوضح أن أحد التلاميذ الذين خطفوا في تيجينا توفي في الأسر.

ولم ترد تفاصيل عن ظروف إطلاق سراحهم لكن أقاربهم قالوا خلال فترة أسرهم إنهم باعوا منازلهم وممتلكاتهم لجمع الأموال لدفع فدية.

وخُطف مبعوث أرسله أقارب التلاميذ مطلع آب/أغسطس لتسليم فدية واحتجز لأسبوع قبل أن يتم إطلاق سراحه مع طلب بدفع مبلغ أكبر.

وكان مسؤولون في المدرسة ذكروا أولا أن 136 طالبا خطفوا. لكن مدير المدرسة صرح لوكالة فرانس برس أنه بعد إجراء إحصاء دقيق مع أولياء الأمور، يبدو أن 93 طفلا خطفوا.

وأشار إلى أن معلومات حول موت أطفال وهروب آخرين لا علاقة لها بخطف طلاب هذه المدرسة.