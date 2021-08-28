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نساء يتجمعن في باريس تعبيرا عن التضامن مع النساء من أفغانستان. 2021/08/28

تجمع متظاهرون وسط باريس، تعبيرا عن دعمهم لحقوق النساء في أفغانستان، وذلك بعد أن أثارت استعادة حركة طالبان سيطرتها على البلاد المخاوف، من عودة الممارسات المتشددة للشريعة الإسلامية في هذا البلد.

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