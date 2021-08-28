فيديو | وصول أول دفعة من اللاجئين الأفغان إلى ألبانيا

وصلت المجموعة الأولى من اللاجئين الفارين من طالبان بعد استيلائهم على كابول إلى ألبانيا في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وخضع 121 رجلاً وامرأة وطفلاً للفحوصات الأمنية والطبية الإلزامية في مطار تيرانا قبل التوجه إلى مساكنهم المؤقتة التي أقيمت في عدة فنادق في مدينة دوريس.
وصفت وزيرة الخارجية الألبانية أولتا شاكا وصول اللاجئين الأوائل بـ"اللحظة العاطفية"، وقالت إن ألبانيا وافقت مؤقتاً على إيواء نحو 4.000 أفغاني، بينما تتم معالجة وثائقهم لوجهتهم النهائية، الولايات المتحدة.
مدن تيرانا ودوريس وبيرات هي المكان الذي سيتم فيه توفير المأوى المؤقت للاجئين الأفغان، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة. وتشارك كوسوفو أيضاً في هذه المبادرة حيث ستستقبل نحو 2.000 لاجئ لمدة عام.
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