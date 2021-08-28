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شاهد: ساحل العاج تطلق حملة واسعة للتطعيم ضد كوفيد-19

في أحد أسواق أبيدجان، اصطف مائة شخص في طابور لتلقي التلقيح ضد كوفيد -19، في إطار حملة تطعيم واسعة النطاق أطلقتها السلطات ضد كوفيد-19 في أسواق العاصمة الاقتصادية لساحل العاج والساحات العامة حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس التاجي خلال الأسابيع الأخيرة.

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وتلقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا شحنة من اللقاحات ضمن ألية كوفاكس لمواجهة موجة تفشي الفيروس.

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