شاهد: ساحل العاج تطلق حملة واسعة للتطعيم ضد كوفيد-19

في أحد أسواق أبيدجان، اصطف مائة شخص في طابور لتلقي التلقيح ضد كوفيد -19، في إطار حملة تطعيم واسعة النطاق أطلقتها السلطات ضد كوفيد-19 في أسواق العاصمة الاقتصادية لساحل العاج والساحات العامة حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس التاجي خلال الأسابيع الأخيرة.
وتلقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا شحنة من اللقاحات ضمن ألية كوفاكس لمواجهة موجة تفشي الفيروس.
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