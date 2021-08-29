شاهد: الدراجون العراة يجوبون شوارع أمستردام للتوعية بإجراءات السلامة وخطورة التلوث

نزل العشرات من راكبي الدراجات العراة إلى شوارع العاصمة الهولندية أمستردام للاحتجاج على استخدام السيارات الملوثة للبيئة ولخلق الوعي بإجراءات السلامة لراكبي الدراجات خلال ركوب يوم راكبي الدراجات العراة السنوي لهذا العام.