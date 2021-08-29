تقوم وحدة من القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان بدوريات وتنتشر في شوارع كابول مع استمرار تهديد العمليات الانتحارية خلال المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء. وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من احتمال وقوع هجوم آخر قبل انتهاء عمليات الإجلاء المقررة نهاية الشهر.
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