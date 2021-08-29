شاهد: تقاليد صيد الفيكونا وجمع صوفها تزدهر في جبال الأنديز البيروفية

عند توقيت الفجر في يوم شديد البرودة في أعالي جبال الأنديز، يتسلق عشرات الفلاحين البيروفيين سفح الجبل لتنفيذ تقليد عمره قرون: قص الفيكونا. لمدة أسبوع واحد من كل عام، يتحد فلاحو توتوروما، القرية الواقعة على بعد 50 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من بحيرة تيتيكاكا، من أجل "الشاكونا"، مهرجان صيد الفيكونا.

يتم صيد الفيكونا لنزع صوفها، وهو موروث قديم يشارك فيه المجتمع بأكمله. يحيط المزارعون بحيوان الفيكونيا على التل ويقودونهم إلى حظيرة مصنوعة من الأعمدة الخشبية يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار تقريبًا، لمنع هذه الحيوانات الرشيقة من القفز والهروب.

تنتج هذه المجتمعات أكثر من 10 أطنان من صوف الفكونيا سنويًا. ويتم تصدير ما يقرب من سبعة أطنان منها، وفقًا للأرقام الرسمية.

يستخدم صوف الفيكونا في صناعة الملابس.