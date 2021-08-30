شاهد: وصول الحيتان الحدباء إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا لبدء موسم التزاوج

من شهر يوليو- تموز إلى أكتوبر- تشرين الأول، تعود الحيتان الحدباء إلى المياه الاستوائية الدافئة في سواحل المحيط الهادئ في كولومبيا حيث ولدت، لبدء موسم التزاوج.

يتراوح طول الحوت الأحدب ما بين 12 إلى 16 مترًا. وكثيرا ما تلد الأنثى اثنين في بطن واحدة.