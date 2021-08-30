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شاهد: مدينة دوالا الساحلية في الكاميرون تواجه خطر الفيضانات

في منتصف آب/أغسطس وكما يحدث كل عام في موسم الأمطار تغمر المياه حي ماكيبي-ميسوكي العشوائي في قلب دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

وتحت تأثير الاحتباس الحراري تشهد هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وتواصل توسعها، مزيدا من الفيضانات.

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