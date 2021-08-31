شاهد: محتجون يقتحمون باحة المحكمة الدستورية في بولندا فما السبب؟

اقتحم الاثنين ناشطون حقوقيون باحة الحكمة العليا في بولندا في خطوة احتجاجية عشية صدور حكم من شأنه أن يرسم ملامح العلاقة بين وارسو وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وقد رفع المحتجون لافتة كبيرة كُتب عليه "إغلاق مدني لما كان يُعرف بالمحكمة الدستورية"
ومن المتوقع أن يجتمع قضاة المحكمة الدستورية الثلاثاء ليقرروا أمرا في غاية الأهمية وهو لمن تكون الكلمة الأخيرة أهي للدستور البولندي أم لقوانين الاتحاد الأوروبي؟
وتسود حالة من التوتر بين وارسو وبروكسل سبب ما يعرف بسيادة القانون وأي قانون هو حيث يرى الاتحاد الأوروبي في محاولات إدخال إصلاحات على النظام القضائي انتهاكا للأعراف الديموقراطية الأوروبية.
قرار المحكمة الدستورية كان مرتقبا في نيسان أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيله.
No Comment المزيد من
شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا
شاهد: جبل إتنا ينفث حممه البركانية في صقلية
شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريض متظاهرين ضدّ لقاح كوفيد-19
شاهد: مدينة دوالا الساحلية في الكاميرون تواجه خطر الفيضانات
شاهد: وصول الحيتان الحدباء إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا لبدء موسم التزاوج
شاهد: منزل عائلة فلسطينية في غزة دمر جراء غارات إسرائيلية
شاهد: عمل فني جديد من أضواء "نيون" في سوق "كوفنت غاردن" الشهير بلندن
لليوم الثاني على التوالي ... آلاف يحتجون في برلين على قيود وتطعيمات كورونا
شاهد: وحدات القوات الخاصة لطالبان تنتشر في شوارع كابول
شاهد: الدراجون العراة يجوبون شوارع أمستردام للتوعية بإجراءات السلامة وخطورة التلوث
شاهد: عاصفة عاتية تضرب جزيرة كرواتية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
شاهد: تقاليد صيد الفيكونا وجمع صوفها تزدهر في جبال الأنديز البيروفية
شاهد: الأفغان يتظاهرون أمام البنوك احتجاجا على إغلاق المؤسسات
شاهد: تجمع محتجين في باريس تعبيرا عن تضامنهم مع نساء أفغانستان
شاهد: مهندسون من قطاع غزة يصنعون روبوتًا من الخردة لمكافحة الحرائق