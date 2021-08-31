شاهد: جبل إتنا ينفث حممه البركانية في صقلية

ثار بركان جبل إتنا، أو جبل النار، في صقلية يوم الأحد، مما أدى إلى تساقط الرماد والحمم البركانية والأحجار الصغيرة على بعض القرى المجاورة.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين INGV، ومقره مدينة كاتانيا الصقلية، إن نمو فوهة البركان الإيطالي جعلته أعلى بركان نشط في أوروبا بارتفاع يبلغ 3357 مترا فوق سطح البحر.

ويعتبر إتنا أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، والتي تشمل بركان سترومبولي في جزيرة صقلية التي تحمل الاسم نفسه، وجبل فيزوف بالقرب من نابولي الذي اندلع آخر مرة في عام 1944.

وقد اندلع بركان إتنا آخر مرة يوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب الجاري، بحسب وكالة مراقبة البراكين الإيطالية.