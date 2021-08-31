شاهد: جبل إتنا ينفث حممه البركانية في صقلية

ثار بركان جبل إتنا، أو جبل النار، في صقلية يوم الأحد، مما أدى إلى تساقط الرماد والحمم البركانية والأحجار الصغيرة على بعض القرى المجاورة.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين INGV، ومقره مدينة كاتانيا الصقلية، إن نمو فوهة البركان الإيطالي جعلته أعلى بركان نشط في أوروبا بارتفاع يبلغ 3357 مترا فوق سطح البحر.
ويعتبر إتنا أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، والتي تشمل بركان سترومبولي في جزيرة صقلية التي تحمل الاسم نفسه، وجبل فيزوف بالقرب من نابولي الذي اندلع آخر مرة في عام 1944.
وقد اندلع بركان إتنا آخر مرة يوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب الجاري، بحسب وكالة مراقبة البراكين الإيطالية.
No Comment المزيد من
شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا
شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريض متظاهرين ضدّ لقاح كوفيد-19
شاهد: مدينة دوالا الساحلية في الكاميرون تواجه خطر الفيضانات
شاهد: وصول الحيتان الحدباء إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا لبدء موسم التزاوج
شاهد: منزل عائلة فلسطينية في غزة دمر جراء غارات إسرائيلية
شاهد: عمل فني جديد من أضواء "نيون" في سوق "كوفنت غاردن" الشهير بلندن
لليوم الثاني على التوالي ... آلاف يحتجون في برلين على قيود وتطعيمات كورونا
شاهد: وحدات القوات الخاصة لطالبان تنتشر في شوارع كابول
شاهد: الدراجون العراة يجوبون شوارع أمستردام للتوعية بإجراءات السلامة وخطورة التلوث
شاهد: عاصفة عاتية تضرب جزيرة كرواتية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
شاهد: تقاليد صيد الفيكونا وجمع صوفها تزدهر في جبال الأنديز البيروفية
شاهد: الأفغان يتظاهرون أمام البنوك احتجاجا على إغلاق المؤسسات
شاهد: تجمع محتجين في باريس تعبيرا عن تضامنهم مع نساء أفغانستان
شاهد: مهندسون من قطاع غزة يصنعون روبوتًا من الخردة لمكافحة الحرائق
شاهد: ساحل العاج تطلق حملة واسعة للتطعيم ضد كوفيد-19