شاهد: معرض للسيارات النادرة وباهظة الثمن في مهرجان بروسيا

من بين التماثيل الحجرية والمروج لمتحف - عزبة "أرخانجيلسكوي" في موسكو، تُعرض مجموعة من المركبات النادرة.

يتضمن مهرجان "الثقافة الذاتية" السنوي فئات مختلفة من السيارات: الكلاسيكية والرياضية القديمة وسيارات الدفع الرباعي والسيارات باهظة الثمن والمركبات الرياضية المذهلة، التي عادة ما تكون مخفية في مجموعات خاصة وورش ترميم.

يجمع المهرجان هواة جمع السيارات النادرة الآتين من جميع أنحاء البلاد.

من أبرز أحداث المهرجان جائزة السيارة الأكثر تفرداً كجزء من مسابقة "الأناقة".

السيارة الفائزة هي "فيراري تيستاروسا، نجمة السيارات في الثمانينيات.