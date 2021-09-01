شاهد: معرض للسيارات النادرة وباهظة الثمن في مهرجان بروسيا

من بين التماثيل الحجرية والمروج لمتحف - عزبة "أرخانجيلسكوي" في موسكو، تُعرض مجموعة من المركبات النادرة.
يتضمن مهرجان "الثقافة الذاتية" السنوي فئات مختلفة من السيارات: الكلاسيكية والرياضية القديمة وسيارات الدفع الرباعي والسيارات باهظة الثمن والمركبات الرياضية المذهلة، التي عادة ما تكون مخفية في مجموعات خاصة وورش ترميم.
يجمع المهرجان هواة جمع السيارات النادرة الآتين من جميع أنحاء البلاد.
من أبرز أحداث المهرجان جائزة السيارة الأكثر تفرداً كجزء من مسابقة "الأناقة".
السيارة الفائزة هي "فيراري تيستاروسا، نجمة السيارات في الثمانينيات.
No Comment المزيد من
شاهد: مصمم يحتفل بيوم البناء النمساوي بآثار من قطع "الليغو"
شاهد | أضرار كارثية خلفها "أيدا" في لويزيانا
شاهد: محتجون يقتحمون باحة المحكمة الدستورية في بولندا فما السبب؟
شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا
شاهد: جبل إتنا ينفث حممه البركانية في صقلية
شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريض متظاهرين ضدّ لقاح كوفيد-19
شاهد: مدينة دوالا الساحلية في الكاميرون تواجه خطر الفيضانات
شاهد: وصول الحيتان الحدباء إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا لبدء موسم التزاوج
شاهد: منزل عائلة فلسطينية في غزة دمر جراء غارات إسرائيلية
شاهد: عمل فني جديد من أضواء "نيون" في سوق "كوفنت غاردن" الشهير بلندن
لليوم الثاني على التوالي ... آلاف يحتجون في برلين على قيود وتطعيمات كورونا
شاهد: وحدات القوات الخاصة لطالبان تنتشر في شوارع كابول
شاهد: الدراجون العراة يجوبون شوارع أمستردام للتوعية بإجراءات السلامة وخطورة التلوث
شاهد: عاصفة عاتية تضرب جزيرة كرواتية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
شاهد: تقاليد صيد الفيكونا وجمع صوفها تزدهر في جبال الأنديز البيروفية