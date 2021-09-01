قرر مصمم الإعلانات هارالد غاخ إحياء اليوم السنوي للبناء في الرابع من سبتمبر – أيلول القادم في النمسا بتركيب نماذج لبعض من أشهر البنايات والآثار مستخدما مكعبات لعبة الليغو الشهيرة.

ويسعى غاخ لتركيب مجسمات بالغة الدقة بحيث يمكن التعرف عليها رغم صغر حجمها.

وقد انتهى غاخ فعلا من تركيب أكثر من 100 نموذج باستخدام تلك المكعبات، من بينها نماذج لبناية البرلمان بجانب كاتدرائية سانت ستيفن الشهيرة ومشروعات سكنية حكومية والمستشفى العام في العاصمة فيينا.