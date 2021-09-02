شاهد: الفيضانات في ولاية آسام الهندية تجبر القرويين على الفرار

قال مسؤولون الأربعاء، إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالفيضانات الموسمية السنوية التي سببتها الأمطار الغزيرة في شرق الهند. وأمام هذا الوضع الطبيعي الكارثي، فر مئات القرويين إلى مناطق مرتفعة وإلى مقربة من محميتين للحياة البرية.
شهدت ولاية بيهار الأفقر في الهند وآسام الغنية بالحياة البرية سقوط أمطار متواصلة لمدة أسبوع غمرت الأنهار في القرى المعزولة. وهددت الفيضانات أيضًا محمية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي تعد موطنًا لأكبر تجمع لحيوان وحيد القرن في آسيا.
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