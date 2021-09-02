شاهد: الإغوانا الوردية في جزر غالاباغوس مهددة بالانقراض الوشيك

تم إعلان زواحف الإغوانا الوردية النادرة التي تعيش في جزر غالاباغوس في الإكوادور بداية الأسبوع على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير من قبل المنظمات البيئية، بعد أن قدرت بعثة استكشافية في أوائل أغسطس- أب أن 211 حيوان من هذه الزواحف فقط لا تزال تعيش في بركان وولف.
تم تكليف البعثة العلمية التابعة لحديقة غالاباغوس الوطنية وحماية الجزيرة، بتحديد تعداد هذا الحيوان. ولم يتمكن العلماء من الوصول إلا لـ 50 منها ولم يعثروا على صغار حديثي الولادة. وفي العام 2017، أحصي العلماء حوالي 300 حيوانا فقط.
تعيش الإغوانا الوردية في المنحدرات الشمالية الغربية لبركان وولف النشط في جزيرة إيزابيلا. يخشى العلماء أن تصبح القوارض والقطط الوحشية مفترسة لبيض وصغار هذا الحيوان.
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