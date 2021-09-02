أتت النيران على الأشجار والمنازل، وتصاعد الدخان الكثيف إلى حد الشعور بالاختناق في توين بردجز من ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في منطقة الاصطياف الشهيرة من بحيرة تاهوي.
أتت النيران على الأشجار والمنازل، وتصاعد الدخان الكثيف إلى حد الشعور بالاختناق في توين بردجز من ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في منطقة الاصطياف الشهيرة من بحيرة تاهوي.
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