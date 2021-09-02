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رجل أطفاء يطفئ النيران بالقرب من ساوث ليك تاهو ، كاليفورنيا. 2021/09/01

أتت النيران على الأشجار والمنازل، وتصاعد الدخان الكثيف إلى حد الشعور بالاختناق في توين بردجز من ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في منطقة الاصطياف الشهيرة من بحيرة تاهوي.

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