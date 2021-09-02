أتت النيران على الأشجار والمنازل، وتصاعد الدخان الكثيف إلى حد الشعور بالاختناق في توين بردجز من ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في منطقة الاصطياف الشهيرة من بحيرة تاهوي.