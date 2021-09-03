قام رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه بتوثيق "الشفق القطبي" بأضوائه المتلألئة فوق نصف الكرة الشمالي طوال الشهر الماضي. ويقوم رائد الفضاء الفرنسي حاليًا بمهمته الثانية في محطة الفضاء الدولية ولن يعود إلى الأرض حتى أكتوبر- تشرين الاول المقبل.
ورغم مشاهدته لكوكب الأرض ومظاهره الطبيعية بشكل مستمر من الفضاء، أعرب بيسكيه عن دهشته من ظاهرة الشفق القطبي التي أتيحت له فرصة مشاهدتها خلال مهمته الحالية، وغرد بشغف بالفيديوهات والصور طوال شهر أغسطس- أب الماضي.
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