شاهد: سكان "موليكا هيل" في نيو جيرسي يجتمعون لإزالة آثار الدمار الذي خلفه إعصار إيدا

اجتمع السكان في موليكا هيل بولاية نيو جيرسي للمساعدة في محو آثار الخراب بعد أن ضرب إعصار آيدا الولاية. وقال جيف فان درو، ممثل ولاية نيوجيرسي الثاني في الكونغرس "الحمد لله، كنا محظوظين للغاية. أعلم أن هذا أمر غير عادي ولكن عندما ترى هذا الدمار ما يمكن أن نفعل ونقول، المهم لم يمت أحد هنا".
سجلت السلطات ما لا يقل عن 23 حالة وفاة في جميع أنحاء الولاية، وفقًا للحاكم فيل مورفي.
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