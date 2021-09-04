شاهد: بلجيكا تنشئ طريقًا سريعًا للقمامة الناجمة عن حطام الفيضانات الأخيرة

في شرق بلجيكا، يغطي الطريق السريع المهجور كيلومترات من القمامة. يعتبر المكب المؤقت، الذي يضم 90 ألف طن من الحطام المحلي الممتد على طول ثمانية كيلومترات في كلا الاتجاهين من الطريق السريع أ 601 المغلق شمال مدينة لييج. أغلب أطنان القمامة التي تشكل هذا المكب المؤقت تتكون من مخلفات الفيضانات التي شهدتها البلاد في منتصف منتصف يوليو-تموز الماضي، ما يدل على حجم الدمار الذي أحدثته الفيضانات غير المسبوقة.