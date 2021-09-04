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مهاجرون عالقون على فوق قاع قارب قبالة السواحل الليبية

قالت منظمة سيواتش إيطاليا غير الحكومية الجمعة إن مهاجرين كانوا متشبثين بقارب مقلوب قبالة السواحل الليبية شوهدوا جوا وتم إنقاذهم الأسبوع الماضي. ووفقًا للمنظمة، رصدت طائرة الاستطلاع سيابيرد Seabird التابعة لهم، حطام السفينة قبالة الساحل الليبي الجمعة الماضي وأطلقت نداء إغاثة SOS لإنقاذ المهاجرين في البحر.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على حسابها في تويتر مجموعة من المهاجرين على عارضة زورق مقلوب بينما حاول آخرون الصعود. كما أظهرت صور لاحقة سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تقترب من السفينة لإنقاذ المهاجرين.

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