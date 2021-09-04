شاهد: انطلاق مهرجان الأضواء في برلين تحت شعار "خلق الغد"

انطلق الجمعة في العاصمة الألمانية برلين مهرجان الأضواء في دورته السابعة عشر، الذي يعد أحد أكبر المعارض الفنية في الهواء الطلق في العالم .

يشارك أكثر من 70 موقعًا ومبنى في الحدث تحت شعار "خلق الغد"، مع تعهد الرعاة بمستقبل صديق للبيئة.

الحدث مجاني ومتاح للجميع ومستمر في الفترة من 3 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2021.