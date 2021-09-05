شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول

نجح طيار السباق المحترف الإيطالي داريو كوستا بقيادة طائرة سباق داخل نفقي سيارات مغلقين خارج اسطنبول.
وفتح كوستا فجر السبت 4 أيلول/ سبتمبر فصلاً جديداً في تاريخ الطيران بنجاحه في الإقلاع في النفق الأول وانتقاله لاحقا إلى النفق الثاني محلقا على ارتفاع متر واحد من الإسفلت.
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