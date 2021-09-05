شاهد: مهرجان دنماركي يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم

تحتفل تيفولي ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم والتي تقغ في الدنمارك، بأول مهرجان رسمي للحدائق والزهور خلال تاريخها الممتد على مدى 178 عاما.

ويهدف المهرجان إلى وضع معايير دولية جديدة تتعلق بفنون الحدائق والزهور.

يذكر أن الدنمارك سترفع كل القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19 في التاسع من أيلول/ سبتمبر.