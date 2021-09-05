شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو

اختتمت فعاليات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بعد 13 يوما من انطلاقها وبعد نحو شهر من الألعاب الأولمبية.

وشهد الاستاد الوطني حفل ختام يعج بالألوان بإشراف ولي العهد الياباني أكيشينو شقيق الإمبراطور ناروهيتو.

وجرى حفل الاختتام تحت شعار "تناغم متناغم" ووصف المنظمون الفكرة بأنها "عالم مستوحى من الألعاب البارالمبية، حيث تتألق الاختلافات".

كالألعاب الأولمبية جرت الألعاب البارالمبية في أجواء حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19.