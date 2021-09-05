شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو

اختتمت فعاليات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بعد 13 يوما من انطلاقها وبعد نحو شهر من الألعاب الأولمبية.
وشهد الاستاد الوطني حفل ختام يعج بالألوان بإشراف ولي العهد الياباني أكيشينو شقيق الإمبراطور ناروهيتو.
وجرى حفل الاختتام تحت شعار "تناغم متناغم" ووصف المنظمون الفكرة بأنها "عالم مستوحى من الألعاب البارالمبية، حيث تتألق الاختلافات".
كالألعاب الأولمبية جرت الألعاب البارالمبية في أجواء حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19.
No Comment المزيد من
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة
شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"
شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية
شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول
شاهد: مهرجان دنماركي يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
شاهد: إخلاء مخيّم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس
شاهد: انطلاق مهرجان الأضواء في برلين تحت شعار "خلق الغد"
شاهد: بلجيكا تنشئ طريقًا سريعًا للقمامة الناجمة عن حطام الفيضانات الأخيرة
شاهد: منظمة إيطالية تطلق نداءً لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط
شاهد: الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين هايتيين قبل بلوغهم الحدود الأمريكية
شاهد: سكان "موليكا هيل" في نيو جيرسي يجتمعون لإزالة آثار الدمار الذي خلفه إعصار إيدا
شاهد: نساء أفغانيات يتظاهرن في العاصمة كابل مطالبات بالمشاركة في بلورة مستقبل بلادهن
شاهد: الشفق القطبي من الفضاء
شاهد: طين ودمار بعد أمطار غزيرة تجتاح عدة مدن في إسبانيا
شاهد: إعصار آيدا يدفع سائقين لترك سيارتهم على طريق سريعة بولاية نيويورك خوفا من مياه الفيضانات