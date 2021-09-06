شاهد: بعد استيلاء طالبان على الحكم.. تجارة الأسلحة تزدهر في أفغانستان

لا يبدو استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان نقمة على الجميع، فيبدو أن تجار الأسلحة يعرفون كيف يجيرون الأمر لصالحهم.
يعج متجر تاجر الأسلحة خان محمد بالبضاعة من سترات قتالية مموهة ومسدسات سميث أند ويسون الأمريكية الصنع وأحزمة الذخيرة وقنابل يدوية وأجهزة اتصال لاسلكي إلى جرار مليئة بالرصاص.
ولدى غيره كذلك أعلام كبيرة لطالبان وصور كبار قادة الجماعة، جنباً إلى جنب مع بنادق من طرز AK-47 و M4 و M16 أمريكية الصنع و بنادق آلية خفيفة.
استولت طالبان على مواقع عسكرية أفغانية وغربية ، وبدأوا ببيع ما اغتنموه إلى تجار الأسلحة الذين يعيدون بيعها بدورهم.
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