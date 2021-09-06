شاهد: أعمال شغب في الجبل الأسود احتجاجاً على افتتاح كنيسة صربية

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في الجبل الأسود الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، أطلقوا أعيرة نارية وألقوا زجاجات وحجارة في الهواء وأضرموا النار في إطارات السيارات في وقت مبكر من يوم الأحد، قبل تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الأرثوذكسية الصربية في البلاد، وذلك لمنع رجال الكنيسة والولاية من حضور المراسم.
وردد المتظاهرون في سيتيني العاصمة السابقة للبلاد:"هذه ليست صربيا!" و "هذه مونيتيغرو".
وأثار الافتتاح المقرر للكنيسة الصربية غضب المعارضين لها في البلاد التي أعلنت استقلالها عن صربيا المجاورة عام 2006.
يعتبر حوالي 30٪ من سكان البلاد أنفسهم من الصرب.
No Comment المزيد من
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة
شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو
شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"
شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية
شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول
شاهد: مهرجان دنماركي يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
شاهد: إخلاء مخيّم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس
شاهد: انطلاق مهرجان الأضواء في برلين تحت شعار "خلق الغد"
شاهد: بلجيكا تنشئ طريقًا سريعًا للقمامة الناجمة عن حطام الفيضانات الأخيرة
شاهد: منظمة إيطالية تطلق نداءً لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط
شاهد: الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين هايتيين قبل بلوغهم الحدود الأمريكية
شاهد: سكان "موليكا هيل" في نيو جيرسي يجتمعون لإزالة آثار الدمار الذي خلفه إعصار إيدا
لاعبة بارالمبية وعازفة في نفس الوقت... مانامي إيتو وعزف الكمان بذراع اصطناعية
شاهد: الشفق القطبي من الفضاء
شاهد: طين ودمار بعد أمطار غزيرة تجتاح عدة مدن في إسبانيا