شاهد: أعمال شغب في الجبل الأسود احتجاجاً على افتتاح كنيسة صربية

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في الجبل الأسود الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، أطلقوا أعيرة نارية وألقوا زجاجات وحجارة في الهواء وأضرموا النار في إطارات السيارات في وقت مبكر من يوم الأحد، قبل تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الأرثوذكسية الصربية في البلاد، وذلك لمنع رجال الكنيسة والولاية من حضور المراسم.

وردد المتظاهرون في سيتيني العاصمة السابقة للبلاد:"هذه ليست صربيا!" و "هذه مونيتيغرو".

وأثار الافتتاح المقرر للكنيسة الصربية غضب المعارضين لها في البلاد التي أعلنت استقلالها عن صربيا المجاورة عام 2006.

يعتبر حوالي 30٪ من سكان البلاد أنفسهم من الصرب.