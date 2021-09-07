شاهد: فالنسيا تحتفل بمهرجان لاس فالاس لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19

احتفلت فالنسيا الإسبانية بأهم مهرجان في المدينة، لاس فالاس، بعد إلغائه العام الماضي بسبب وباء كورونا. ويقام لاس فالاس عادة في مارس- آذار، حيث تكون آخر ليلة منه في 19 مارس- آذار، ولكن في ظل القيود المفروضة بسبب الوباء، تم تأجيل مهرجان هذا العام إلى 1 سبتمبر- أيلول وانتهت فعالياته في 5 من نفس الشهر.

أدرج مهرجان الدمى العملاقة في قائمة اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي.