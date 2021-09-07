شاهد: فالنسيا تحتفل بمهرجان لاس فالاس لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19

احتفلت فالنسيا الإسبانية بأهم مهرجان في المدينة، لاس فالاس، بعد إلغائه العام الماضي بسبب وباء كورونا. ويقام لاس فالاس عادة في مارس- آذار، حيث تكون آخر ليلة منه في 19 مارس- آذار، ولكن في ظل القيود المفروضة بسبب الوباء، تم تأجيل مهرجان هذا العام إلى 1 سبتمبر- أيلول وانتهت فعالياته في 5 من نفس الشهر.
أدرج مهرجان الدمى العملاقة في قائمة اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي.
No Comment المزيد من
شاهد: معرض تقدمي يصور كيف يمكن رؤية الحياة الحديثة قبل 1000 عام
شاهد: محاكاة فنية ضخمة لمعركة هولمي بين الفايكنغ والإنجليز
شاهد: سكان غزة يحتفلون بهروب ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالتزامن مع رأس السنة اليهودية
شاهد: بعد استيلاء طالبان على الحكم.. تجارة الأسلحة تزدهر في أفغانستان
شاهد: أعمال شغب في الجبل الأسود احتجاجاً على افتتاح كنيسة صربية
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة
شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو
شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"
شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية
شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول
شاهد: إخلاء مخيّم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس
شاهد: بلجيكا تنشئ طريقًا سريعًا للقمامة الناجمة عن حطام الفيضانات الأخيرة
شاهد: منظمة إيطالية تطلق نداءً لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط
شاهد: الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين هايتيين قبل بلوغهم الحدود الأمريكية
شاهد: سكان "موليكا هيل" في نيو جيرسي يجتمعون لإزالة آثار الدمار الذي خلفه إعصار إيدا