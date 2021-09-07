انطلقت في مدينة ميونيخ الألمانية الثلاثاء، فعّاليات معرض "موبيليتي" الدولي للسيارات، بمشاركة عشرات الشركات التي عرضت آخر ابتكاراتها المتعلقة بهايكل ومحركات وإطارات السيارات، وسط تأكيد المصنّعين بأن الجهود المبذولة لتطوير صناعة السيارات تنصبّ في غالبيتها باتجاه بتحويل محركات السيارات من العمل بالوقود إلى العمل بالطاقة الكهربائية.

وعلى هامش معرض ميونيخ للسيارات الذي يستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، وتحت شعار "أزمة المناخ تبدأ من هنا"، تظاهر نشطاء منظمة "السلام الأخضر" العاملة في مجال حماية البيئة، للمطالبة بتسريع إنهاء استخدام محركات السيارات التي تعمل بالمحروقات.