انطلقت في مدينة ميونيخ الألمانية الثلاثاء، فعّاليات معرض "موبيليتي" الدولي للسيارات، بمشاركة عشرات الشركات التي عرضت آخر ابتكاراتها المتعلقة بهايكل ومحركات وإطارات السيارات، وسط تأكيد المصنّعين بأن الجهود المبذولة لتطوير صناعة السيارات تنصبّ في غالبيتها باتجاه بتحويل محركات السيارات من العمل بالوقود إلى العمل بالطاقة الكهربائية.
وعلى هامش معرض ميونيخ للسيارات الذي يستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، وتحت شعار "أزمة المناخ تبدأ من هنا"، تظاهر نشطاء منظمة "السلام الأخضر" العاملة في مجال حماية البيئة، للمطالبة بتسريع إنهاء استخدام محركات السيارات التي تعمل بالمحروقات.
No Comment المزيد من
شاهد: مقاتلو طالبان يزيلون الرسوم الجدارية في أرجاء كابول
شاهد: معرض تقدمي يصور كيف يمكن رؤية الحياة الحديثة قبل 1000 عام
شاهد: فالنسيا تحتفل بمهرجان لاس فالاس لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: محاكاة فنية ضخمة لمعركة هولمي بين الفايكنغ والإنجليز
شاهد: سكان غزة يحتفلون بهروب ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالتزامن مع رأس السنة اليهودية
شاهد: بعد استيلاء طالبان على الحكم.. تجارة الأسلحة تزدهر في أفغانستان
شاهد: أعمال شغب في الجبل الأسود احتجاجاً على افتتاح كنيسة صربية
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة
شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو
شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"
شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية
شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول
شاهد: مهرجان دنماركي يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
شاهد: إخلاء مخيّم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة إيل دو فرانس
شاهد: انطلاق مهرجان الأضواء في برلين تحت شعار "خلق الغد"