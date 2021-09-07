بدأ مقاتلو حركة طالبان العمل على تغيير وجه أفغانستان في الوقت الذي تصر فيه الجماعة على أنها لم تعد القوة الوحشية التي حكمت البلاد في التسعينيات. وصدرت أوامر لتغطية اللوحات الجدارية الملونة التي كانت تنشر رسائل الأمل والسلام في جميع أنحاء البلاد. وفي مختلف أرجاء العاصمة كابول قام مقاتلو طالبان بطلاء الجدران بالأبيض وكتابة شعارات إسلامية عليها.

من بين العديد من الصور الشهيرة، غُطيت صورة عامل الإغاثة الياباني الدكتور تيتسو ناكامورا بالطلاء الأبيض، وحلت الكتابة بالباشتو محل الصورة، وكتب عليها "حماية النظام الإسلامي، والاستقلال يحتاج إلى الصبر والعمل الجاد".

وقتل ناكامورا في كمين في شرق أفغانستان عام 2019. وكان الطبيب وعامل الإغاثة الياباني يحظى باحترام كبير ومحبوب في الدولة التي مزقتها الحرب بسبب عمله الإنساني في شرق أفغانستان.