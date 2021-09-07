شاهد: عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة في كابول

أطلق عناصر طالبان الثلاثاء النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مسيرات في كابول، في مؤشر جديد الى تحدي الأفغان للحركة الإسلامية المتطرفة التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.
ولم تعلن طالبان عن تشكيلتها الحكومية بعد، لكن يتخوّف كثيرون في العاصمة من إعادة الحركة فرض نظام حكمها السابق الذي اتسم بالقمع من عام 1996 حتى 2001.
ونظّمت ثلاث مسيرات على الأقل في أنحاء كابول، في خطوة تعبر عن المعارضة ما كان يمكن تخيلها في عهد طالبان الأول، عندما كان يجري إعدام الناس علنا وقطع أيدي اللصوص.
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