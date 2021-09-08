شاهد: نساء أفغانيات يتحدين طالبان ويتظاهرن في كابول ضد سياسة إسلام أباد

أطلقت حركة طالبان أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين، غالبيتهم نساء، احتشدوا، اليوم الثلاثاء، أمام مقرّ السفارة الباكستانية في العاصمة كابول، احتجاجاً على ما وصفوه "تدخل إسلام أباد" في أفغانستان.

المتظاهرون رددوا شعارات منددة بالسياسة الباكستانية تجاه بلادهم، وهتفوا "باكستان.. باكستان.. إرحلي عن أفغانستان".

وتعدّ هذه الفعّالية الاحتجاجية، هي الأولى من نوعها في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة منصف شهر آب/أغسطس الماضي.