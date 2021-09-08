شاهد: ولاية فرجينيا تنزع تمثال الجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي المثير للجدل

تعالت الهتافات والأغاني يوم الأربعاء خلال عملية نزع نصب التمثال الضخم للجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي، المقام في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا من على قاعدته. التمثال العملاق المثير للجدل يمثل الجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي الذي قاد جيش القوات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. يعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان رمزا من رموز تمجيد العنصرية والعبودية تجاه ذوي البشرة السوداء شُيد في المدينة منذ أكثر من قرن.
رفعت القطعة، وهي واحدة من أكبر المعالم الأثرية في أمريكا للكونفدرالية، صباح الأربعاء، وسط صرخات ابتهاج من حشد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان. ورفعت لافتات "حياة السود مهمة" أثناء هذه عملية نزع التمثال.
تم إنزال التمثال إلى الأرض حيث كان من المتوقع تقطيعه نقله إلى مكان آمن، حيث سيتم تخزينه قبل التخلص النهائي منه.
أمر حاكم الولاية رالف نورثام بإزالة التمثال الصيف الماضي، مستشهدا بالألم الذي شعرت به جميع أنحاء البلاد بسبب وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد في مينيابوليس بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته.
انتهت الحرب الأهلية في أمريكا في عام 1865 وتوفي الجنرال لي في عام 1870.
تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي مصنوع من البرونز ويمثل الجنرال على فرسه. يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.
No Comment المزيد من
شاهد: قوات الأسد تقصف مبنى يضم نقطة طبية في إدلب
شاهد: إنقاذ قارب مهاجرين في بحر المانش قبالة سواحل جنوب شرق إنجلترا
شاهد: استعراض غابت عنه المعدات العسكرية في طاجيكستان في الذكرى 30 للاستقلال
شاهد: نساء أفغانيات يتحدين طالبان ويتظاهرن في كابول ضد سياسة إسلام أباد
شاهد: عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة في كابول
شاهد: انطلاق معرض ميونخ للسيارات وسط احتجاجاتٍ لحماةُ البيئة
شاهد: مقاتلو طالبان يزيلون الرسوم الجدارية في أرجاء كابول
شاهد: معرض تقدمي يصور كيف يمكن رؤية الحياة الحديثة قبل 1000 عام
شاهد: فالنسيا تحتفل بمهرجان لاس فالاس لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: محاكاة فنية ضخمة لمعركة هولمي بين الفايكنغ والإنجليز
شاهد: سكان غزة يحتفلون بهروب ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالتزامن مع رأس السنة اليهودية
شاهد: بعد استيلاء طالبان على الحكم.. تجارة الأسلحة تزدهر في أفغانستان
شاهد: أعمال شغب في الجبل الأسود احتجاجاً على افتتاح كنيسة صربية
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة
شاهد: حفل ختام الألعاب البارالمبية في طوكيو