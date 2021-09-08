شاهد: ولاية فرجينيا تنزع تمثال الجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي المثير للجدل

تعالت الهتافات والأغاني يوم الأربعاء خلال عملية نزع نصب التمثال الضخم للجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي، المقام في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا من على قاعدته. التمثال العملاق المثير للجدل يمثل الجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي الذي قاد جيش القوات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. يعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان رمزا من رموز تمجيد العنصرية والعبودية تجاه ذوي البشرة السوداء شُيد في المدينة منذ أكثر من قرن.

رفعت القطعة، وهي واحدة من أكبر المعالم الأثرية في أمريكا للكونفدرالية، صباح الأربعاء، وسط صرخات ابتهاج من حشد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان. ورفعت لافتات "حياة السود مهمة" أثناء هذه عملية نزع التمثال.

تم إنزال التمثال إلى الأرض حيث كان من المتوقع تقطيعه نقله إلى مكان آمن، حيث سيتم تخزينه قبل التخلص النهائي منه.

أمر حاكم الولاية رالف نورثام بإزالة التمثال الصيف الماضي، مستشهدا بالألم الذي شعرت به جميع أنحاء البلاد بسبب وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد في مينيابوليس بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته.

انتهت الحرب الأهلية في أمريكا في عام 1865 وتوفي الجنرال لي في عام 1870.

تمثال الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي مصنوع من البرونز ويمثل الجنرال على فرسه. يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.