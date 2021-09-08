استهدفت قوات النظام فجر الأربعاء بقذائف صاروخية مبنى يضم نقطة طبية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا ما أدى الى مقتل سيدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأظهرت صور التقطها مصور وكالة فرانس برس في قرية مرعيان في منطقة جبل الزاوية مبنى من طابقين، طال القصف الطابق الأول وأدى الى دمار جزء منه، بينما تضرر الطابق الأرضي الذي يُستخدم كنقطة طبية. وشاهد رجالاً يعملون على إخراج مستلزمات طبية ومعدات بسيطة من المركز.
وأدى القصف، وفق المرصد، إلى مقتل زوجة مدير المركز الطبي الذي يقطن وعائلته في الطابق الأول.
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