يصلي الكوبيون لعذراء ريغلا ويتضرعون إليها من أجل وضع حد لوباء كوفيد -19 وسط ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في الدولة الكاريبية. ففي السابع من سبتمبر- أيلول من كل عام، يصلي المؤمنون الكوبيون لعذراء ريغلا، التي تتداخل مع مناسبة أوريشا، روح يمايا في منطقة السانتيريا، التي تعتبر ديانة قديمة إفريقية تطورت في كوبا.
No Comment المزيد من
شاهد: حادث انفجار غاز في مبنى يخلف قتيلين و17 جريحا في ضواحي موسكو
شاهد: قوات الأسد تقصف مبنى يضم نقطة طبية في إدلب
شاهد: ولاية فرجينيا تنزع تمثال الجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إدوارد لي المثير للجدل
شاهد: إنقاذ قارب مهاجرين في بحر المانش قبالة سواحل جنوب شرق إنجلترا
شاهد: استعراض غابت عنه المعدات العسكرية في طاجيكستان في الذكرى 30 للاستقلال
شاهد: نساء أفغانيات يتحدين طالبان ويتظاهرن في كابول ضد سياسة إسلام أباد
شاهد: عناصر طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق مظاهرة في كابول
شاهد: انطلاق معرض ميونخ للسيارات وسط احتجاجاتٍ لحماةُ البيئة
شاهد: مقاتلو طالبان يزيلون الرسوم الجدارية في أرجاء كابول
شاهد: معرض تقدمي يصور كيف يمكن رؤية الحياة الحديثة قبل 1000 عام
شاهد: فالنسيا تحتفل بمهرجان لاس فالاس لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19
شاهد: محاكاة فنية ضخمة لمعركة هولمي بين الفايكنغ والإنجليز
شاهد: سكان غزة يحتفلون بهروب ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالتزامن مع رأس السنة اليهودية
شاهد: بعد استيلاء طالبان على الحكم.. تجارة الأسلحة تزدهر في أفغانستان
شاهد: منافسات بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة