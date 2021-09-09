يصلي الكوبيون لعذراء ريغلا ويتضرعون إليها من أجل وضع حد لوباء كوفيد -19 وسط ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في الدولة الكاريبية. ففي السابع من سبتمبر- أيلول من كل عام، يصلي المؤمنون الكوبيون لعذراء ريغلا، التي تتداخل مع مناسبة أوريشا، روح يمايا في منطقة السانتيريا، التي تعتبر ديانة قديمة إفريقية تطورت في كوبا.